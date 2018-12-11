Подростковое убийство в Австрии

Ранее розыск вероятного убийцы был объявлен по всей Европе, так как австрийская полиция предполагала, что он мог сбежать в другую страну.

Школьницу нашла мертвой мать в ее комнате с двумя ножевыми ранениями в городе Штайр на севере Австрии. По ее словам, преступник сбежал через окно.

"Как выяснило следствие, злоумышленник был в комнате с жертвой. Когда мать девушки зашла к ней, его уже не было. При этом окно было открыто", - заявил пресс-секретарь полиции Верхней Австрии Михаэль Бабл.

Как сообщается, молодой человек прибыл из Афганистана в Австрию три года назад и проживал в миграционном центре. Молодые люди познакомились в "Фейсбуке".

По данным полиции, подросток не имел криминального прошлого.