В Москве простились с Людмилой Алексеевой

"Маленькая, хрупкая женщина с огромным сердцем", "белый ангел надежды". Так назвали Главу Московской Хельсинкской группы Людмилу Алексееву пришедшие, среди которых был и президент Владимир Путин, на церемонию прощания с ней.

"Мы несколько лет назад, сидя у нее дома, создали комитет противодействия ксенофобии. Она всех пропускала через сердце, я еще удивляюсь, как ее сердце уместило столько трагедий. Люди за день к ней обращались десятками, а то и сотнями. И все это пропускать через себя – сердце должно быть железное, бронебойное. Она прожила почти 92 года. Бог ей дал такое огромное сердце", - говорит правозащитник Усман Баратов, глава Межрегионального Узбекского землячества "Ватандош".

"Это был символ борьбы с произволом. Правозащита – это борьба с произволом властей, и Людмила Алексеева посвятила всю свою жизнь этому, а последние 10 лет в особенности, она готова была вступиться за каждого, хороший человек или не очень, для нее это было все равно, права человека есть у каждого. И она конечно была любима всеми, стремилась объединить оппозицию, многократно инициировала это, инициировала марши несогласных, первые протесты против того, что происходит в стране сегодня. Это было еще 12 лет назад. Поэтому для нас она была символом борьбы. Она - мать Тереза в наших российских условиях", - сказал пришедший на прощание с Алексеевой политик Михаил Касьянов.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отметила, что с уходом Алексеевой эпоха не закончилась, а только началась, потому что в нее вдохнула жизнь эта удивительная женщина, маленькая ростом, но с огромной силой воли.

"Во-первых, конечно, мы потеряли одного из самых авторитетных защитников, это – самое главное, это – человек, к мнению которого не могли не прислушиваться, проигнорировать его было невозможно. Как это будет сейчас – непонятно, и главное непонятно, кто хоть как-то сможет занять ее место", - сказал Олег Мустафин из движения "За права человека".

Председателя этого движения Льва Пономарёва на прощание с коллегой, с которой они проработали много лет, не отпустил суд. Он отбывает 16-дневный административный арест за репост сообщения с анонсом несогласованной акции в поддержку фигурантов "пензенского дела" и "Нового величия".

"У нас с ней были общие дела, борьба за амнистию, чтобы заработал институт помилования, борьба против пыток, помощь людям, социальные права которых были ущемлены, в частности, в сфере здравоохранения и образования. Она определяла повестку дня правозащитного движения, она была человеком, таким очень тонким, но эффективным барьером между беспределом власти и свободой в нашей стране, свободой слова, свободой демонстраций, свободой выражения своего мнения. И, наверное, многие тысячи людей, которые на свободе, они даже не догадываются, что фактом своего существования, фактом своего воздействия на государственную машину, на чиновников, она сделала так, что они не оказались на скамье подсудимых. Не были сломаны их судьбы, и, в общем-то, она смогла их уберечь. Ее основная функция была не столько менять то, что происходит в стране, сегодня это очень тяжело, в лучшую сторону", - заявил Андрей Бабушкин, Председатель комитета за гражданские права, член Совета при президенте РФ по содействию развития институтов гражданского общества и правам человека.

Проститься с правозащитницей пришли и те, за права которых Алексеева боролась, простые люди.

"Я считаю, что она – герой, это в первую очередь, она – независимая, ей говорили, что не надо защищать права, а она шла, помогала людям. И я считаю, что ее все уважают, не только те, кто здесь стоят. Она умерла, но она с нами, она живет", - говорит Максим из Москвы.

"Она правозащитник была, она стояла на защите инвалидов, вот таких как мы. Она помогала, квартиры возвращала людям, кто от произвола милицейского пострадал, она тоже помогала. У нас очень развито взяточничество на Дальнем Востоке: руководители просто вырывают землю, не смотрят на инвалидов, на беспомощных пенсионеров. И я приехала от лица некоторых, но не успела обратиться к ней", - говорит Зинаида Кириллова, приехавшая на прощание с Дальнего Востока.

"Она говорила, что всю жизнь ложкой море черпает, спасая по одному человеку. А ещё Людмила Алексеева считала, что нужно два непоротых поколения, для того, чтобы Россия стала по-настоящему свободной, и верила, что развитие гражданского общества во многом зависит от самих людей. И вся ее долгая жизнь стала примером того, что даже если черпать ложкой - можно многое изменить", - передает из Москвы наш корреспондент Галина Полонская.

Правозащитница скончалась на 92-м году жизни. Ее кремируют на Троекуровском кладбище столицы. Затем ее прах перевезут для захоронения в семейной могиле в Вашингтоне, где уже захоронены ее мать, муж и один из сыновей.