"Богемская рапсодия" - самая популярная песня 20 века

Песня Bohemian Rhapsody ("Богемская рапсодия") группы Queen стала самой популярной композицией 20 века на стриминг-сервисах. Она преодолела отметку в полтора миллиарда прослушиваний. Об этом в своем Twitter сообщил медиахолдинг Universal Music Group.

Участники Queen не скрывают радости. "Река рок-музыки превратилась в потоки (буквально, стримы)!" - так эту новость прокомментировал гитарист группы Брайн Мэй.

"Богемскую рапсодию" Фредди Меркьюри написал в 1975 году. Композиция вошла в альбом "A Night at the Opera" ("Ночь в опере"), который был выпущен в том же году. Песня написана в четырех разных стилях: а-капелла, баллада, опера и рок.

В октябре на экраны кинотеатров вышла картина "Богемская рапсодия", рассказывающая историю успеха группы Queen. В прокате лента собрала почти 600 миллионов долларов.