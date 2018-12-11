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В архивах Штази нашли удостоверение "майора Путина"

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В архивах Штази нашли удостоверение "майора Путина"

В архивах Штази нашли удостоверение "майора Путина"
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Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS
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В Германии обнаружили секретное удостоверение Штази на имя "майора Владимира Путина", сообщает Bild. Документ с его фотографией был найден в архиве Министерства госбезопасности ГДР в Дрездене, говорится в материале немецкого издания. В нём также отмечается, что удостоверение было выдано 31 декабря 1985 года и продлевалось каждый квартал в течение четырех лет.

Кремль не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Штази и КГБ были партнёрскими службами и могли обмениваться документами своих сотрудников.

Глава архива заявил Bild, что это карточка открывала доступ в учреждения органов госбезопасности и облегчала задачу по вербовке агентов. Из чего издание сделало вывод о том, что Путин, будучи офицером КГБ, мог работать на Штази.

О службе Владимира Путина в ГДР известно не так уж много. В 1985 году будущего российского президента командировали в представительство КГБ СССР в Дрезден, где он проработал до 1990 года.


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