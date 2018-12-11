Британия: Тереза Мэй ищет выход из тупика

"Без шансов на успех". Именно поэтому британский премьер Тереза Мэй отменила назначенное на сегодня голосование в парламенте по соглашению с ЕС об условиях "брексита". Признав, что депутаты Палаты общин могли проголосовать против сделки, Мэй объявила о намерении отправиться в Брюссель и попытаться договориться с ЕС о том, чтобы внести в документ изменения. Камень преткновения - урегулирование вопроса о границе между Ирландией и Северной Ирландией.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: "Очевидно, что по ключевым аспектам сделки имеется широкая поддержка, но по одному вопросу - "бэкстопу" Северной Ирландии (так именуется режим поддержки пребывания Ольстера в составе Таможенного союза ЕС), существует повсеместная и глубокая обеспокоенность".

Решение Мэй перенести голосование вызвало резкую критику оппозиции в Палате общин.

Джереми Корбин, лидер лейбористов: "Страна оказалась в чрезвычайно серьезной и беспрецедентной ситуации. Правительство утратило контроль над происходящим и находится в состоянии полного хаоса".

По словам депутата Хилари Бенна, вопрос по границе между Северной Ирландией и Ирландией стал красной линией для Терезы Мэй. "Именно поэтому положение премьера в Палате общин оказалось столь уязвимым", - сказал Бенн.

Иветт Куппер, лейборист: "Мы до сих пор не знаем, когда Мэй пожелает провести голосование в парламенте. И хочет ли она вообще, чтобы сделка состоялась. Она не понимает, насколько нелепо из-за всего этого выглядит наша страна?"

Мэй спросила законодателей, искренни ли они в желании воплотить в жизнь волю большинства британцев, высказанную на плебисците 2016 года.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: "Очевидно, что перед Палатой общин по большому счету стоит вопрос: хотят ли депутаты осуществить "брексит"? Если ответ положительный, а я полагаю, таков ответ большинства членов Палаты общин, тогда мы должны задаться еще одним вопросом: готовы ли мы к компромиссу?"

"Мы не будем возобновлять переговоры, но готовы обсудить, как упростить процесс ратификации сделки Великобританией", - написал в своем "Твиттере" глава Европейского Совета Дональд Туск. В свою очередь глава правительства Ирландии Лео Варадкар подчеркнул:

"Соглашение о выходе Британии из ЕС, включая положение "бэкстоп" (гарантирующее прозрачную границу между Ирландией и Северной Ирландией), - это единственный вариант сделки". Возобновление переговоров по ней невозможно",

Чем завершится поездка Мэй по европейским столицам, станет известно в самое ближайшее время. Тогда же и прояснятся варианты развития событий по вопросу "брексита".