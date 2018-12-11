Берлин стал вторым пунктом турне премьер-министра Великобритании. Вынужденная отложить голосование в парламенте королевства по соглашению о выходе из ЕС, Тереза Мэй надеется заручиться поддержкой канцлера ФРГ Ангелы Меркель перед внеочередной встречей европейских лидеров в Брюсселе 13 декабря. Стараясь спасти сделку по "брекситу", Мэй до этого побывала также в Амстердаме.

"Сегодня мы призываем европейских лидеров разрешить продлить срок, в который должны быть выполнены положения статьи 50-ой, позволяющей Соединённому Королевству пройти через демократический процесс в качестве суверенного британского государства. Если Великобритания и Евросоюз останутся едины, это будет в интересах всей семьи европейских народов".

Перенос голосования в британском парламенте повышает вероятность выхода Лондона из ЕС без какого-либо временного соглашения, и в Великобритании беспокоятся сторонники сохранения крепких связей с Евросоюзом. Лидер фракции шотландских националистов в палате общин Иэн Блэкфорд, инициировавший кампанию People's Vote за всенародное голосование по соглашению о процессе выхода из ЕС, просит Брюсссель дать британцам время:

Раздаются в Британии голоса и о повторном референдуме о выходе из Европейского союза. Соцопросы свидетельствуют о том, что у сторонников единой Европы сейчас хоть и незначительное, но большинство.

"Не нужно было нам выходить из Евросоюза. В этом, как я вижу, вся проблема. Мы совершаем ошибку".

Но много и тех, кто не сожалеет о сделанном выборе, даже если Великобритании придётся выходить из ЕС без взаимовыгодного соглашения. Своим вдохновителем они называют президента США:

"Мы никого не просим о сделке! Надо сказать им, как это сделал бы Дональд Трамп: сказать, что мы никакой сделки не хотим. А если они сами ей хотят - то пусть приходят к нам со своими предложениями, а мы ещё подумаем, соглашаться или нет".

План Терезы Мэй по "брекситу" уже одобрен всеми странами-членами ЕС. Но в парламенте королевства разногласия вызвал в частности пункт об открытой границе с Северной Ирландией. Голосование, не состоявшееся во вторник, теперь запланировано на 21 января.