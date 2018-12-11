Студенческая виза в несколько кликов

Ответить на эти вопросы мы попробовали в программе "Мир знаний" #LearningWorld.

В России сегодня обучается около 300 тысяч иностранных студентов. Какие возможности открывают для них российские вузы? Насколько система высшего образования в России адаптирована для обучения иностранцев? Легко ли получить студенческую визу и подать документы в российские университеты? (спойлер: легко, достаточно зайти на сайт russia.study )

Многие российские университеты давно и хорошо известны во всем мире. В 90-е в результате экономической нестабильности в стране вузы переживали не лучшие времена. Однако в последние годы система высшего образования в России радикально изменилась.

Возьмем, к примеру, Высшую школу экономики. Сегодня ВШЭ входит в десятку лучших вузов России, однако останавливаться на достигнутом не намерена. Знаменитая Вышка вместе с рядом других престижных российских вузов выступила инициатором создания Ассоциации Глобальные университеты. Их главная цель: в обозримом будущем войти в ТОП-100 университетов мира.

"Для нас очень важно, чтобы будущие мозги, наиболее талантливые люди, притекали в наши университеты. В России и без того учится много иностранцев, но нам нужно повышать качество абитуриентов, привлекать больше аспирантов", - говорит Ярослав Кузьминов, ректор ВШЭ.

Для этого вузы Ассоциации Глобальные Университеты регулярно проводят различные школы. "Это общение с ведущими учеными в своих областях, - поясняет Кузьминов. - Вторая форма: международные олимпиады, также одно из очень перспективных направлений работы по привлечению талантов".

Недавно в стенах ВШЭ открылся Институт когнитивных нейронаук. Это одна из лучших лабораторий в данной области во всей Восточной Европе, утверждает профессор Василий Ключарев. Почему в Вышке?

"Многие спрашивают, почему лаборатория изучения мозга находится в ВШЭ. Звучит необычно, но на самом деле одно из направлений наших исследований называется нейроэкономика. Это изучение того, как наш мозг формирует те или иные экономические решение, причем зачастую абсолютно иррациональные", - объясняет Ключарев.

Речь идет и спонтанном стремлении приобрести ту или иную вещь, и о рискованных операциях, и о влиянии социальных норм на сознание человека при совершении финансовых транзакций. Экономисты уже долгие годы бьются над решением этими вопросами.А сотрудники Института когнитивных нейронаук уверены: поняв как работает мозг, мы сможем понять иррациональность принятия таких решений.

Особенность Института: здесь около 40% сотрудников иностранцы - аспиранты и постдокторанты, главным образом из Европы, но не только.

"Думаю, что в России сегодня исследовательская среда развивается очень динамично. Об этом не все знают на Западе, но я и раньше бывал в Москве, познакомился здесь со многими учеными. И могу сказать, что я очень впечатлен той научной рабой, которая ведется в российских вузах", - говорит Рассел Чан, исследователь из Австралии.

Студенческая виза в несколько кликов

Сегодня в России обучается порядка 300 тысяч иностранных студентов. При этом далеко не все делают выбор в пользу столичных вузов.

Это случай Сандро - студента из Бразилии. После сравнения нескольких университетов он принял решение учиться во Владивостоке.

Первое высшее учебное заведение на Дальнем Востоке было открыто еще в конце XIX века. А в 2011 году в результате слияния нескольких крупных вузов был образован Дальневосточный федеральный университет, где сегодня обучается более 20 тысяч студентов.

ДВФУ – это один из форпостов российского высшего образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сюда ежегодно поступают абитуриенты и аспиранты из более, чем 70 стран. Чтобы облегчить жизнь иностранцам, многие дисциплины здесь преподаются на английском.

Динамичный вуз, современные лаборатории и кампус, но также комфортные условия для обучения, в том числе и с финансовой точки зрения.

"В Южной Америке высшее образование очень дорогое. Там вы только за один месяц заплатите столько же, сколько здесь за весь год. Поэтому многие студенты из стран Южной Америки, как Бразилия, Колумбия или Эквадор, приезжают учиться в Россию”, - говорит Сандро.

Однако почему выбор пал именно на ДВФУ? "Все просто. Я изучаю конфликтологию. А на Дальнем Востоке сталкиваются интересы многих держав - это крайне интересный и увлекательный регион. Вдобавок, я некоторое время учился в Европе, мне хотелось увидеть что-то принципиально другое".

Также, отмечает Сандро, процесс получения визы и оформления документов был очень простым: "Я все сделал через интернет: нашел университет, подал документы, оформил визу. Да, это очень просто. Некоторые считают, что лучше обратиться в агентство. Но я все сделал сам, без посторонней помощи”.

Действительно, глобальная онлайн-платформа russia.study позволяет сделать все это буквально в считанные минуты. При этом, если верить сайту, то "правительство Российской Федерации ежегодно предоставляет 15 000 мест для бесплатного обучения иностранных граждан".