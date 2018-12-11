Крупный разлив нефти в Бразилии

В Бразилии близ Рио-де-Жанейро произошла крупная утечка нефти. Около 60 тысяч литров нефтепродуктов попало в реку Эстрела, которая впадает в залив Гуанабара.

Полиция сообщает, что разлив произошёл в результате действий злоумышленников. При попытке слить топливо они повредили трубопровод нефтегазовой компании "Транспетро".

Нефтяное пятно растянулось на четыре километра. 75% загрязнённой территории уже удалось очистить от нефтепродуктов. Но они успели проникнуть в почву, утверждают биологи, а это создаёт угрозу гибели прибрежным мангровым лесам, местной флоре и фауне.

Утечка нефти в этом районе происходит не впервые. В 2000 году в воды бухты Гуанабара попало свыше миллиона литров нефтепродуктов, что привело к крупнейшей за всю историю Рио-де-Жанейро экологической катастрофе.