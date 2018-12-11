Спецоперация ЦАХАЛ на Западном берегу реки Иордан

Силы ЦАХАЛ и пограничной полиции Израиля ведут операцию по поиску предполагаемых злоумышленников, которые в воскресенье вечером расстреляли израильских поселенцев на Западном берегу Иордана.

Военнослужащие ЦАХАЛ вошли в Рамаллах. Был проведен рейд в редакции палестинского агентства ВАФА, связан ли он с армейской операцией, пока не сообщается.

Палестинская сторона говорит, что ЦАХАЛ забрал видео камер наблюдения, имевшихся в агентстве. Рейды проводились, об этом сообщает Рейтер, и в близлежащих к поселению деревнях.

Пограничная полиция Израиля в Рамаллахе

В нападении в воскресенье вечером пострадали восемь человек, в том числе женщина на позднем сроке беременности, ей было проведено экстренное кесарево сечение. Сейчас роженица и ее малыш находятся в критическом состоянии.



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