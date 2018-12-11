Всеобщей Декларации прав человека ООН исполнилось 70 лет

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Всеобщей декларации прав человека исполнилось 70 лет. Как и в тексте, принятом на исходе 18-го века революционным Национальным собранием Франции, в документе ООН самое большое место уделяется свободам человека: свободе личности, свободе слова, свободе убеждений, в преамбуле также подчеркивается право личности на сопротивление угнетению. В частности, и об этом говорил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш: "На протяжении 70 лет Всеобщая декларация прав человека вдохновляла на борьбу с несправедливостью миллионы женщин и мужчин, поднимая их на борьбу с дискриминацией и эксплуатацией, несмотря на репрессии".

Мероприятия, связанные с юбилеем этого международного документа, прошли в итальянской столице. Там же состоялась и манифестация правозащитников, полагающих, что сегодня некоторые положения Всеобщей декларации не просто не выполняются, а еще и нарушаются. Как считает, к примеру, этот сотрудник Amnesty International, для этого "достаточно посмотреть на то, как относятся власти к приему мигрантов, как они закрывают порты для швартовки, как они криминализируют НПО. Всё это нарушение 14-ой статьи декларации, которая касается предоставления прав беженцам".