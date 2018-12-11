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Суд в Китае запретил продажу iPhone

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Суд в Китае запретил продажу iPhone

Суд в Китае запретил продажу iPhone
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REUTERS/Aly Song
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В Китае запрещены импорт и продажа семи моделей смартфонов американской корпорации Apple. Промежуточный народный суд города Фучжоу постановил, что в "айфонах", начиная с модели 6S, незаконно используются технологии, права на которые принадлежат американскому производителю микросхем Qualcomm. Речь идет о функции редактирования фотографий и управлении приложениями с помощью сенсорного экрана. Под запрет попали модели iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.

В Apple заявили, что оспорят данное решение и назвали судебный иск Qualcomm "отчаянным шагом компании, чьи незаконные действия расследуются регулирующими органами по всему миру". Qualcomm подала свой иск в Китае в конце прошлого год.


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