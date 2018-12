Суд в Китае запретил продажу iPhone

В Китае запрещены импорт и продажа семи моделей смартфонов американской корпорации Apple. Промежуточный народный суд города Фучжоу постановил, что в "айфонах", начиная с модели 6S, незаконно используются технологии, права на которые принадлежат американскому производителю микросхем Qualcomm. Речь идет о функции редактирования фотографий и управлении приложениями с помощью сенсорного экрана. Под запрет попали модели iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.