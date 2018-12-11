Подготовка к хаосу в графстве Кент

Графство Кент в Юго-Восточной Англии — транспортные ворота в Европу. Здесь расположен морской порт Дувр, связанный с континентом железнодорожным паромом. Большинство жителей графства Кент проголосовали за "брексит". Но если политическая драма закончится разводом с ЕС без договора об условиях, то выход из состава ЕС для этого британского региона станет ударом по больному месту .

Политик-консерватор, председатель совета графства Пол Картер предупреждает, что хаос в портах Кента обойдется экономике страны почти в 1,75 млрд фунтов стерлингов в неделю.

Пол Картер, председатель совета графства Кент: "В 2015 году мы пережили две недели масштабных сбоев в работе, когда в Кале сломались пограничные контрольно-пропускные пункты и по железнодорожным путям бежали мигранты. Все это привело к хаосу как с французской стороны, так и в портах Дувр и Фолкстон. Это привело к хаосу в экономике, к хаосу на дорогах и путях сообщения по всему Кенту. Мы попробуем подготовиться к непредвиденным обстоятельствам, которые могут произойти не только во время "брексита", мы готовимся к перебоям в портах в будущем.”

Из Мейдстона передает корреспондент Euronews Дэймон Эмблинг: "В этом докладе на 17 страницах представлен план действий Кента в случае "брексита" без сделки. В документе описывается довольно мрачная картина потенциального воздействия на местную сферу услуг. Согласно прогнозам, здесь на постоянной основе будут застревать 10 тысяч грузовиков. Обусловленный этим транспортный коллапс может потенциально парализовать всё — от школьных экзаменов до сбора мусора".

Дэймон Эмблинг, Euronews: "Некоторые могут сказать, что этот доклад и прогноз о хаосе в Кенте поднимают панику"

Пол Картер, председатель совета графства Кент: "Не говорите мне, что мы сеем тревожные слухи. Такое происходило в прошлом. В этом докладе мы пытаемся разработать меры, которые помогут избегать хаоса".

И пока политики спорят из-за "брексита", жители Мейдстона точно знают, чего хотят уже сейчас:

"Меня зовут Морин Джонсон и я голосовала за "брексит". Я не хочу еще одного референдума, это было бы несправедливо. Власти должны взяться за дело и действовать как требуется. Выведите нас из ЕС. Остановите поток мигрантов, невозможно поверить, насколько перенаселенным стал город".

"Меня зовут Эндрю Эймс, я — инженер информационных технологий. Я голосовал против "брексита". С момента голосования мы все ждем принятия решения, ситуация выходит из-под контроля. Я думаю, что страна не сможет экономически развиваться, пока не будет принято решение. И мы уже проголосовали за выход из состава ЕС".

Теперь жители графства Кент, так же как и все остальные британцы, гадают, каким будет следующий сюжетный поворот в затянувшейся драме о "брексите".