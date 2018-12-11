"Анжи" на грани банкротства

Когда-то за "Анжи" играли самый высокооплачиваемый футболист мира Самуэль Это'о и Роберто Карлос, а сегодня махачкалинский клуб - на грани банкротства. Несколько недель назад из-за долгов команды футболистов даже не пустили на тренировку на родном стадионе.

На прошлой неделе Российская премьер-лига перечислила клубу 8 миллионов рублей. В "Анжи" заявили, что полученная сумма – это аванс, то есть деньги, которые команда должна была заработать за участие в турнире по договору с лигой. Благодаря авансу клуб смог частично выплатить зарплаты игрокам и персоналу.

"Финансы дошли до игроков, но не до всех. Лично мне не выплатили и половины зарплаты. Да и все игроки, с которыми общались по данному поводу, говорят, что вышло примерно за половину месяца", - рассказал вратарь Александр Будаков.

Ранее сообщалось, что из-за финансовых трудностей "Анжи", вероятно, не сможет даже доиграть этот сезон. Но помочь команде попытается РПЛ. "Мы постараемся поддержать "Анжи". За счет тех заработков, которые получит лига. Многие клубы выступили в поддержку", - заявил президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин. В организации сообщили, что если ситуация будет критической, то РПЛ попробует дать кредит, за счет которого "Анжи" сможет продержаться еще несколько месяцев.

"Ваше дитя умирает"

Свое возмущение сложившейся ситуацией не скрывает главный тренер "Анжи" Магомед Адиев: "Вы что, не видите, что ваше дитя умирает? Как так можно? Я не говорю про какие-то большие вливания. Нет! Мы без зарплаты играли - и еще раз сыграем. Но что, хотя бы с этим стадионом нельзя договориться?"

В конце ноября наставник признался, что из-за финансовых проблем во втором круге Чемпионата России команде, вероятно, придется играть молодежным составом.

"Сейчас у нас непростые времена. Уже пять-шесть месяцев мы живем без зарплаты. Но это не должно влиять на нашу игру. Когда мы выходим на поле, мы стараемся выкладываться полностью", - говорит полузащитник Гаэль Ондуа.

От покупки Карлоса и Это'о до банкротства

Информация о том, что команда испытывает финансовые проблемы, появилась еще несколько месяцев назад. Президент "Анжи" тогда сообщил, что спонсоры, на которых рассчитывали махачкалинцы, отказались давать деньги. Долг достиг отметки в 250 миллионов рублей. Руководство клуба решило перед началом сезона обратиться за помощью к властям Дагестана, но правительство республики не захотело помогать команде.

Несколько лет клубом владел миллиардер Сулейман Керимов. С его именем связаны несколько громких приобретений. Например, в 2012 году пост главного тренера занял Гус Хиддинк. Но два года назад Керимов решил продать "Анжи".

Сейчас команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице Чемпионата. Махачкалинцы одержали всего четыре победы в 17 матчах. В прошлом сезоне команда финишировала третьей с конца.