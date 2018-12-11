Домогательства на футбольном поле

Шесть чиновников Футбольной федерации Афганистана (АФФ), в том числе президент организации, отстранены от занимаемых должностей из-за обвинений в жестоком обращении и сексуальных домогательствах по отношению к футболисткам национальной команды. Об этом сообщил генпрокурор страны. Указание провести расследование дал президент Афганистана Ашраф Гани.

"Нас преследуют, даже когда мы идем на стадион", - рассказала журналисту Euronews одна из спортсменок. По ее словам, женщины, которые решили связать свою жизнь со спортом, подвергаются в Афганистане постоянным унижениям. "Их не уважают даже в местной футбольной федерации", - говорит футболистка.

Источник Euronews, близкий к женской национальной команде, рассказал, что домогательства приобрели в систематический характер: к женщинам пристают как на поле, так и в здании Федерации.

Мадина Азизи считалась одной из звезд сборной, но в прошлом году ее вынудили покинуть команду:

"Мы работали в очень тяжелых условиях. Меня несправедливо уволили. В мой адрес звучали клеветнические обвинения".

За прошлый год из женской команды были уволены девять человек. По словам Азизи, произошло это потому, что женщины отвергли предложения сексуального характера, поступившие от некоторых сотрудников Федерации. В официальном заявлении АФФ отвергла все обвинения, но в это дело уже успели вмешаться ФИФА, генпрокурор Афганистана и президент страны.

Нилаб Мохаммади играет в сборной четыре года. "Девочки, которые занимаются спортом, подвергаются унижениям. Люди говорят, что спорт – это не женское дело. У нас непростая жизнь. Я хочу бороться против тех, кто смотрит на нас с презрением. Мы живем в 21 веке. Мы не хотим больше оставаться в тени. В нашей стране очень сильны традиции, но нужно преодолевать препятствия, которые встречаются у нас на пути", - говорит Мохаммади.

Женская сборная была сформирована в 2007 году благодаря поддержке афганского Олимпийского комитета. Футболисток искали в школах Кабула. С 2010 году датская марка спортивной одежды Hummel выступает спонсором мужской, женской и молодежной сборных Афганистана.

Первый раз женская команда сыграла на международном турнире в 2010 году. Это был матч против Непала в рамках Южно-Азиатского женского чемпионата по футболу.