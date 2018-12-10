Модернизация виноделия в Узбекистане

В Узбекистане растет производство вина и другой алкогольной продукции. В рамках государственной программы модернизации винодельческой отрасли к 2021 году планируется на 60% увеличить экспорт, а также в два раза расширить площадь виноградников.

О превосходном качестве узбекского вина в своих дневниках когда-то писал венецианский путешественник Марко Поло. А в советские годы марочные узбекские вина успешно конкурировали с грузинскими и крымскими. Специалист комбината "Ташкентвино" Динара Касымхаджаева говорит: "Мы, в основном, выпускали крепленые вина, отправляли тоже в Россию, но тогда был Советский союз, северные регионы покупали наши вина. Было направление на десертные вина".

В ближайшее пять лет в Узбекистане планируется реализовать 73 инвестиционных проекта на сумму в 250 миллионов евро. Президент Шавкат Мирзиёев заявил, что хочет размножить в республике сорта винограда "Пино-нуар", "Шардонэ" и "Совиньон-блан". Пришедший к власти два года назад Мирзиёев намерен снизить зависимость экономики от производства хлопка.

Фермер Абдумутал Юлдашев в работает в 80 километрах от Ташкента. Раньше он выращивал только столовые сорта винограда. "Сегодня на нашей плантации площадью в 15 гектаров мы возделываем ркацители, баян ширей и пино-нуар. Виноделы нуждаются в нашей продукции и мы стараемся удовлетворить спрос", — говорит он.

Но о конкуренции с традиционными рынками говорить пока рано: 80% населения в стране составляют мусульмане и внутренний спрос остается невысоким. Так, агентство AFP пишет, что на винный фестиваль в Ташкенте в конце ноября пришли всего 150 человек.

В 2017 году в Узбекистане было произведено 20,7 млн литров вина — в 200 раз меньше, чем во Франции.