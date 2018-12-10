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США

На южные штаты США обрушились снегопады

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На южные штаты США обрушились снегопады

На южные штаты США обрушились снегопады
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В нескольких американских штатах, пострадавших от снегопадов, идут восстановительные работы. Снежные бури и ледяные дожди обрушились на южные штаты США в минувшие выходные. По данным СМИ, жертвами непогоды стали по меньшей мере четыре человека.

В ряде районов Вирджинии, Северной Каролины, Южной Каролины, Западной Вирджинии и Теннесси выпало от тридцати до шестидесяти сантиметров снега.

В зоне, охваченной стихией, без электричества остались более 380 000 потребителей. Метель стала причиной множества ДТП. В аэропорту Шарлотт в Северной Каролине было отменено более тысячи авиарейсов.

Видеомонтаж • Gabor Acs