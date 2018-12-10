Пакт ООН о миграции утверждён

Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции официально утверждён. Такое решение приняли делегации из более чем 150 стран в ходе Межправительственной конференции ООН, начавшейся в понеделник в Мараккеше.

В своей вступительной речи генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш отметил, что миграция не только неизбежна, но и необходима большинству развитых стран, в связи с падением рождаемости и увеличением продолжительности жизни населения. Он также обвинил противников пакта в распространении ложных сведений касательно положений документа.

"Вне зависимости от того, вынужденно или добровольно перемещаются мигранты, имеют ли они официальное разрешение на то или нет, нужно уважать права человека и достоинство каждого. Отвергать, унижать этих людей - это путь к дегуманизации и ужасу. Нельзя поддаваться страху и верить ложным заявления, россказням", - сказал Гутерреш.

От участия в конференции или подписания документа отказался целый ряд стран, в том числи членов ЕС. Примеру США, которые вышли из переговоров еще на стадии разработки соглашения, последовали в том числе Австрия, Болгария, Венгрия, Польша, Италия, Хорватия, Чехия,

Документ обязательной юридической силы не имеет. Он предполагает оказание помощи мигрантам на всех этапах интеграции, но в то же время оговаривает меры по борьбе с нелегальной миграцией.

Противники пакта уверены в том, что он будет иметь обратный эффект: приведет к увеличению потока нелегалов в развитые страны.