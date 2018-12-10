Путин, Трамп, Маркл и Хашогджи - претенденты на звание "Человек года"

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Президент России Владимир Путин, его американский коллега Дональд Трамп, супруга принца Гарри Меган Маркл и убитый в саудовском консульстве в Стамбуле журналист Джамаль Хашогджи вошли в шорт-лист претендентов на звание "Человек года" по версии американского журнала Time. "Путин одержал в марте безоговорочную победу на президентских выборах на фоне расследования "вмешательства" страны в избирательную кампанию США, дела Скрипалей и возросшей напряженности в отношениях с Украиной", - сообщается на сайте издания.

Говоря о Трампе, журналисты Time обращают внимание на то, что американскому лидеру за два года на посту президента довелось столкнуться с самыми разными обвинениями: одни звучали в адрес самого главы Белого дома, другие - в адрес людей из его ближайшего окружения. Time также пишет о "спорных" решениях, которые принимает американский лидер. Примером, по мнению журналистов издания, служит политика Трампа в отношении мигрантов.