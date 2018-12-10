Путин, Трамп, Маркл и Хашогджи - претенденты на звание "Человек года"

Президент России Владимир Путин, его американский коллега Дональд Трамп, супруга принца Гарри Меган Маркл и убитый в саудовском консульстве в Стамбуле журналист Джамаль Хашогджи вошли в шорт-лист претендентов на звание "Человек года" по версии американского журнала Time.
"Путин одержал в марте безоговорочную победу на президентских выборах на фоне расследования "вмешательства" страны в избирательную кампанию США, дела Скрипалей и возросшей напряженности в отношениях с Украиной", - сообщается на сайте издания.
Говоря о Трампе, журналисты Time обращают внимание на то, что американскому лидеру за два года на посту президента довелось столкнуться с самыми разными обвинениями: одни звучали в адрес самого главы Белого дома, другие - в адрес людей из его ближайшего окружения. Time также пишет о "спорных" решениях, которые принимает американский лидер. Примером, по мнению журналистов издания, служит политика Трампа в отношении мигрантов.
Кто еще претендует на звание "Человек года"?
В шорт-лист попала также жительница США Кристин Блэйзи Форд, которая обвинила в сексуальных домогательствах Бретта Кавано, чью кандидатуру на пост судьи Верховного суда США выдвинул Дональд Трамп. Кроме того, на звание "Человека года" претендует режиссер Райан Куглер, выпустивший в этом году "феноменально успешный фильм" "Черная пантера".
Среди других кандидатур – спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведет расследование дела о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Собирательные образы
В список попали также два собирательных образа – семьи, которые были разделены на границе США и Мексики из-за политики "нулевой терпимости", которую американская администрация проводит в отношении нелегальных мигрантов, а также школьники, которые организовали движение #NeverAgain, призывая к ужесточению контроля за оборотом оружия в США (поводом для этого стала стрельба в школе в Паркленде 14 февраля, которая унесла жизни 17 человек).