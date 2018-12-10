ЕС: "Помогать сирийским беженцам - наш моральный долг"

ЕС обещает и впредь оказывать поддержку странам, принимающим сирийских беженцев. Спасаясь от военных действий, Сирию покинули более пяти с половиной миллионов человек. С 2014 года в лагере беженцев Азрак в Иордании нашли приют сорок тысяч человек. Большинство из них из Алеппо и Хомса. Люди думают о возвращении на родину, но готовы к этому не все.

Житель лагеря Азрак: "Я не хочу возвращаться в Сирию. Моя деревня расположена на границе Сирии с Ливаном. Я останусь здесь, пока эта страна нас принимает".

С июля нынешнего года домой вернулись более 43 тысяч сирийских беженцев. Иорданию покинули 18 тысяч.

Франческо Берт, представитель УВКБ в Иордании: "Мы по-прежнему проверяем, сколько беженцев возвращается, потому что это все еще спонтанное и добровольное, а не организованное возвращение".

Несмотря на то, что сирийским беженцам в Иордании разрешено работать, большинство из них все же нуждаются в поддержке. Речь идет о предоставлении жилья, решении проблем, связанных с образованием и здоровьем прибывших в страну сирийцев. Посетивший Азрак Христос Стилианидис, Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи, заявил, что Европа и впредь намерена помогать:

"Европейский Союз и страны-члены ЕС с начала войны в Сирии предоставили более 11 миллиардов евро помощи и, конечно, мы должны продолжать оказывать такую поддержку столько, сколько потребуется, потому что это наш моральный долг".

Моника Пина, Euronews: "Страны-доноры стремятся помогать миллионам сирийцев, бежавшим от войны в соседние страны. Между тем в самой Сирии условия проживания оставляют желать лучшего. Предполагается, что более девяти миллионов человек в этой арабской республике нуждаются в гуманитарной поддержке. Из них свыше шести миллионов - внутренне перемещенные лица. Три миллиона сирийцев при этом находятся в труднодоступных районах".