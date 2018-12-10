"Жёлтые жилеты": революция не состоялась?

В субботу тысячи протестующих вышли на улицы, предполагая, что у них есть ответ на этот вопрос. 4-ый акт протеста "желтых жилетов", подобно театральной постановке, был наиболее масштабным по количеству арестов - более 1300.

Для некоторых из протестующих, как Мурад, демонстрация началась уже в ночь с пятницы на субботу

"Мы направляемся в Париж. Но мы не в курсе, что там произойдет. Даже не знаем, получится ли у нас добраться до столицы", - говорит Мурад.

Спустя 500 километров и 7 часов дороги автобус, наконец, прибыл в Париж

"Ты как себя чувствуешь?", - спрашивает Мурада наш корреспондент Анелиз Боржес.

"Нормально, хоть и не спал ни секунды, но я в порядке", - отвечает тот.

Париж проснулся, чтобы встретить очередной субботний напряженный день. Несмотря на то, что правительство призвало собирающихся выйти на акцию протеста держаться подальше от четвёртой по счету массовой демонстрации, Мурад и его друзья взволнованны и опасаются того, что может тут сегодня произойти. Так как никому неизвестно, чем это все может закончиться.

Но довольно быстро стало понятно, к чему все идет.

"Я же говорил вам, что они будут атаковать нас. А теперь посмотрите, они нас заблокировали", - описывает ситуацию на Елисейских полях Мурад. – Это не Франция. Она на самом деле не такая. Нас притесняют, а ведь мы ничего еще не сделали. Мы требуем от других стран соблюдать права человека, а сами противоречим себе же. Вы же видели, как все началось. Что вы хотите, чтобы мы делали? Мы не можем протестовать нормально, ничего не можем. А это ведь не демонстрация, это народное движение. В смысле, люди приехали со всей Франции. Это возмутительно. Это не Франция"

"Жёлтые жилеты" обвиняют полицию в провоцировании беспорядков, загоняя их в угол и применяя слезоточивый газ и резиновые пули по мирной толпе.

В разгар хаоса одна из демонстрантов получает ранение одной из таких резиновых пуль. Ей ничего не угрожает, но она находится в шоковом состоянии. Всего в Париже в результате беспорядков пострадали более 120 человек.

"В моих руках то, за что протестующие так злы на полицию. Это французское изобретение, которое используется полицией при разгоне демонстрантов, и называется оно "флешболл". И именно из-за его применения вкупе со слезоточивым газом люди в панике бегают по Елисейским полям. Сегодняшние события не сравнятся с тем, что мы могли наблюдать неделю назад. Прежним остается лишь главный лозунг - "Макрона в отставку", - говорит корреспондент Euronews Анелиз Боржес.

"Как и все я пришел из соображений солидарности. Чтобы показать, что нас много. Ну и для того, чтобы Макрон, наконец, ушел", - говорит один из пришедших на Елисейские поля.

"Долой Макрона", "Макрон должен уйти в отставку" - эти призывы будто эхом раздавались по всей Франции. Получится ли у "жёлтых жилетов" добиться отставки президента трудно предсказать. Но то, что мы видим сейчас на Елисейских полях в центре французской столицы - невероятно", добавляет Анелиз.

В то время, как некоторые требовали социальной справедливости, другие громили и грабили десятки магазинов. "Жёлтые жилеты" просят не ассоциировать их с погромами. Другие говорят, что только нарушая правила, они смогут всецело показать свой гнев и заставить правительство пойти им навстречу.

"До тех пор, пока Макрон и его правительство не услышат нас, ситуация будет все больше и больше усугубляться. Я не люблю так говорить, но мы недалеко от гражданской войны. Это то, что сейчас происходит на наших глазах. Мы приближаемся к майским событиям 1968 года", - заявляет один из протестующих.

Мурад говорит, что не собирается приезжать в Париж на следующей неделе. По его словам, с него хватит.

После почти месячного упорного противостояния "жёлтых жилетов", хватит ли у них сил продолжить борьбу?

И во что превратится Франция, если они добьются всего, что хотят?