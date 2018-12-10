Миллиардера Виджая Маллью экстрадируют в Индию

62-летнего бизнесмена обвиняют на родине в отмывании денег и махинациях на сумму более 1 миллиарда долларов.

Вынося решение судья объяснила его приведением весомых доказательств мошенничества в его финансовых операциях.

"У меня есть права. Вы слышали судью. Мои юристы предложат мне возможные варианты и тогда я решу, что делать дальше", - заявил миллиардер на выходе из здания суда.

В Индии бывшему владельцу команды "Формулы-1" Force India инкриминируется мошеннические действия при банкротстве принадлежавшей ему авиакомпании Kingfisher Airlines, которая набрала у банков кредиты в общей сложности на 1млрд 400 млн долларов.