Мэй разъясняет сообщения об отмене голосования по "брекситy"

Сообщения о том, что Мэй может отменить голосование, назначенное на 11 декабря, появились в британской прессе в понедельник.

Сделка по "брекситу", прозванная "план Мэй", была согласована Лондоном и Брюсселем, но подверглась сильной критике со стороны многих членов парламента.

Вы можете посмотреть прямой эфир выступления Терезы Мэй, которое начнется в 18:30 по Москве, на этой странице, а также в Facebook и YouTube.

Больше о завтрашнем голосовании можно прочитать здесь.