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Франция

Макрон пообещал увеличить минимальную зарплату и уменьшить налоги

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Макрон пообещал увеличить минимальную зарплату и уменьшить налоги

Макрон пообещал увеличить минимальную зарплату и уменьшить налоги
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В ответ на акции "желтых жилетов" президент Франции Эммануэль Макрон пообещал повысить минимальную заработную плату в стране на 100 евро и уменьшить налоговую нагрузку для некоторых категорий граждан. Сейчас минимальная заработная плата составляет 1 498 евро в месяц.

Об этих мерах французский президент объявил в понедельник вечером, выступив с обращением на общественном телевидении. "Злость, скопившаяся в стране, глубока и обоснована, - заявил он. - Но никакой гнев не может оправдать нападения на полицейских или жандармов".

В заключение Макрон назвал ситуацию в стране "чрезвычайным экономическим и политическим положением".

Демонстрации несогласных с экономической политикой президента продолжаются уже четыре недели. Протестующие требуют отставки президента.

По информации Министерства внутренних дел Франции, в субботу в митингах по всей стране участвовали 125 тысяч демонстрантов. В столкновениях с полицией пострадали 264 человека, из них 36 полицейских. Около двух тысяч были задержаны.