Макрон пообещал увеличить минимальную зарплату и уменьшить налоги

Об этих мерах французский президент объявил в понедельник вечером, выступив с обращением на общественном телевидении. "Злость, скопившаяся в стране, глубока и обоснована, - заявил он. - Но никакой гнев не может оправдать нападения на полицейских или жандармов".

В заключение Макрон назвал ситуацию в стране "чрезвычайным экономическим и политическим положением".

Демонстрации несогласных с экономической политикой президента продолжаются уже четыре недели. Протестующие требуют отставки президента.

По информации Министерства внутренних дел Франции, в субботу в митингах по всей стране участвовали 125 тысяч демонстрантов. В столкновениях с полицией пострадали 264 человека, из них 36 полицейских. Около двух тысяч были задержаны.