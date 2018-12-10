Макрон пообещал увеличить минимальную зарплату и уменьшить налоги

В ответ на акции "желтых жилетов" президент Франции Эммануэль Макрон пообещал повысить минимальную заработную плату в стране на 100 евро и уменьшить налоговую нагрузку для некоторых категорий граждан. Сейчас минимальная заработная плата составляет 1 498 евро в месяц.
Об этих мерах французский президент объявил в понедельник вечером, выступив с обращением на общественном телевидении. "Злость, скопившаяся в стране, глубока и обоснована, - заявил он. - Но никакой гнев не может оправдать нападения на полицейских или жандармов".