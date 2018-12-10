Ирландия против пересмотра сделки по "брекситу"

Сделка по "брекситу" не может быть пересмотрена. Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

При этом он подчеркнул, что соглашение о выходе Великобритании из ЕС, включающее положение backstop о прозрачной границе между Ирландией и Северной Ирландией, – единственный приемлемый вариант сделки по "брекситу".

"Соглашение о выходе из ЕС, включая положение backstop, - это единственный вариант сделки. Переговоры по ней длились 1,5 года, соглашение было поддержано правительствами 28 стран. В данном ключе невозможно пересмотреть ее частично, не затронув сделку в целом. Мое мнение не поменялось, мы пошли на множество уступок на стадии обсуждения соглашения. И в конечном итоге пришли к положению backstop в сделке, а все из-за ограничений со стороны Лондона в ходе переговоров", - заявил премьер-министр.

При этом премьер-министр отметил, что он не возражает против внесения пояснений в одобренное Евросоюзом в ноябре соглашение, при этом они не должны противоречить самой сути сделки.