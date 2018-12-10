Медведи выходят на охоту

Румыния - страна с самой крупной, не считая России, популяцией медведей в Европе. Несмотря на начинающийся период спячки, косолапые ищут себе пропитание. В одном из регионов страны медведица и два ее детеныша убили 28 овец.

Пастух Николае Капота пытался отогнать зверей: "Я вышел с фонарем, хотел их отогнать, я увидел, что большой медведь перепрыгнул через ограду, а потом я увидел медвежонка, я понял, что это была медведица с детенышем".

Жители, живущие овцеводством, выражают недовольство. Как, к примеру, Йон Грозав, фермер-овцевод. Он говорит: "Овцы стоят денег, ведь я развожу породистый скот. А тут у нас разгуливают не меньше 20 медведей. И всем всё равно. Это уже второй случай за последнее время, когда медведи нападают на отару овец".

А вот что думает местный мэр Игнат Алуаш: "Власти должны все-таки принять какие-то меры. Слишком много медведей тут развелось. Они нападают и на животных, и на людей. Этому нужно положить конец".

Год назад по специальной лицензии ЕС в Румынии можно было охотится на строго определенное количество медведей, это число составляло 175 особей.