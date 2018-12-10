Суд не отпустил Льва Пономарева на прощание с Людмилой Алексеевой

Суд Москвы не отпустил Льва Пономарева на прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой. Днем ранее лидер движения "За права человека" обратился к судьям с просьбой освободить его из-под ареста "в связи с возникновением исключительных тяжелых личных обстоятельств" - кончиной Алексеевой, с которой Пономарев долгое время сотрудничал в рамках Московской Хельсинкской группы.

Однако суд решил оставить просьбу правозащитника без удовлетворения. Не помогло и письменное обращение уполномоченного по правам человека России Татьяны Москальковой. Адвокат Пономарева уже заявил, что будет обжаловать это решение.

Правозащитник был арестован на прошлой неделе на 25 суток за публикацию в Facebook. В своем посте Пономарев призывал людей принять участие в несогласованной акции в поддержку членов сообществ "Новое величие" и "Сеть", которая прошла 28 октября. Позже срок ареста был сокращен до 16 суток.

Людмила Алексеева умерла 8 декабря. Ей был 91 год. Прощание с главой Московской Хельсинкской группы пройдет 11 декабря в Центральном доме журналиста.