Самый длинный висячий мост Севера

Самый длинный висячий мост в пределах Северного полярного круга открылся в Норвегии. Трескучий мороз не остановил желающих первыми пройтись по переправе и принять участие в торжественной церемонии инаугурации, которая состоялась во воскресенье вечером.

Объект строила компания из Китая в течении почти 6 лет. Для производства стальных опор были привлечены сразу четыре завода.

Разрезав ленточку, премьер-министр Норвегии Эрна Солберг назвала этот проект "важным результатом взаимовыгодного сотрудничества" между Пекином и Осло:

"Посмотрите, какой прекрасный мост мы получили сегодня. И он так важен для развития местной инфраструктуры", - сказала Солберг.

Конструкция протяжённостью более 1500 километров существенно сокращает дорогу в аэропорт для местных жителей, а также облегчает путь в соседнюю Швецию.

Мост, названный Халогаланд, стал вторым по протяжённости в Норвегии. Он находится недалеко от портового норвежского города Нарвика, расположенного за Полярным кругом.