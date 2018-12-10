Премия Мира нашла своих героев

Два человека из разных стран и с разными судьбами, которых "объединила борьба за справедливость"... Наде Мурад и Денису Муквеге вручили Нобелевскую премию Мира .

Награду правозащитнице из Ирака и врачу из Конго присудили за их усилия против использования сексуального насилия как оружия в военных конфликтах.

"Большое спасибо, для меня это честь. Но факт остается фактом: единственная награда, которая может вернуть чувство собственного достоинства, - это правосудие и наказание для преступников. Нет такой награды, которая могла восполнить бы утрату наших близких, людей, которых убили за то, что они были езидами", - сказала Надя Мурад, выступая перед собравшимися в городской ратуши.

Эта езидка из Северного Ирака пережила сексуальное рабство, находясь в плену у боевиков группировки "Исламское государство". После побега она занялась правозащитной деятельностью, обратив внимание общественности на бедственное положение родной общины.

Разделивший с Мурад награду врач-гинеколог Денис Муквеге основал в Демократической Республике Конго клинику, пациентки которой - жертвы сексуального насилия. В своей благодарственной речи он подчеркнул, что ответственность за судьбы женщин и детей несут лидеры тех стран, в которых ведётся вооруженное противостояние.

"Государства должны прекратить поддерживать этих лидеров. Вместо того, чтобы расстилать перед ними красную ковровую дорожку, они должны провести красную линию, которая бы означала, что они против сексуального насилия как инструмента войны. Нужно вводить экономические и политические санкции в отношении этих лидеров, привлекать их к ответственности. Поступать правильно не так уж сложно. Это вопрос политической воли", - уверен лауреат.

Символично, что Надя Мурад и Денис Муквеге получили награды в день, когда мир празднует 70-летие Всемирной декларации прав человека.