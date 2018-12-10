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Британский премьер-министр Тереза Мэй отложила голосование по "брекситу". Оно должно было состояться в британском парламенте 11 декабря. "Если бы голосование состоялось, - заявила Мэй, выступая перед членами парламента, - сделка была бы отвергнута большинством". Британское правительство хочет отложить голосование, чтобы в оставшееся время добиться новых уступок от Брюсселя по вопросу особого таможенного режима на ирландской границе:

"Соглашение соответствует результатам референдума, оно защищает рабочие места, нашу безопасность и целостность. Кроме того, это лучшее соглашение, которое можно было согласовать с ЕС. Я верю в него, также как и многие другие члены этой палаты. Я по-прежнему уверена, что соглашение поддержит большинство членов палаты, если я получу дополнительные гарантии по вопросу особого таможенного режима в Северной Ирландии. Именоо этим я и буду заниматься ближайшие дни. Без компромисса с обеих сторон устойчивый и успешный «брексит» будет не возможен". Лидер оппозиции Джереми Корбин выразил сомнение, что Терезе Мэй удастся существенно улучшить соглашение на новых переговорах с Брюсселем: