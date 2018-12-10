Британский премьер-министр Тереза Мэй отложила голосование по "брекситу". Оно должно было состояться в британском парламенте 11 декабря.
"Если бы голосование состоялось, - заявила Мэй, выступая перед членами парламента, - сделка была бы отвергнута большинством".
Британское правительство хочет отложить голосование, чтобы в оставшееся время добиться новых уступок от Брюсселя по вопросу особого таможенного режима на ирландской границе:
"Соглашение соответствует результатам референдума, оно защищает рабочие места, нашу безопасность и целостность. Кроме того, это лучшее соглашение, которое можно было согласовать с ЕС. Я верю в него, также как и многие другие члены этой палаты. Я по-прежнему уверена, что соглашение поддержит большинство членов палаты, если я получу дополнительные гарантии по вопросу особого таможенного режима в Северной Ирландии. Именоо этим я и буду заниматься ближайшие дни. Без компромисса с обеих сторон устойчивый и успешный «брексит» будет не возможен".
Лидер оппозиции Джереми Корбин выразил сомнение, что Терезе Мэй удастся существенно улучшить соглашение на новых переговорах с Брюсселем:
"Это соглашение плохо для нашего народа, нашей экономики и для нашей демократии. Наша страна заслуживает лучшего. Если премьер-министр не может чётко гарантировать, что она улучшит договор на новых переговорах, она должна уступить своё место другим".
Новость о том, что Тереза Мэй переносит голосование по "брекситу" на более позднее время просочилась в СМИ еще утром, за несколько часов до официального заявления Мэй, что вызвало раздражение парламентариев.
На фоне этих новостей курс фунта стерлингов достиг 20-месячного минимума к доллару США .
Мэй не назвала дату, на которую переносится голосование, но не вызывает сомнений, что это случится уже в новом году. Дата выхода из Евросоюза, 29 марта, остается в силе.