Франция: на пути к новому общественному договору?

Пока Франция приходит в себя после "4-го акта", как были названы субботние волнения в Париже и в других крупных городах, верховная власть страны готовится держать экзамен перед нацией.

В понедельник в восемь вечера по центрально-европейскому времени президент страны Эммануэль Макрон обратится к французам. На протяжении всех четырех недель кризиса, начавшегося 17-го ноября, французский лидер молчал, лишь однажды сообщив, что менять свою фискальную политику не будет. Но уже неделю спустя правительство, видя размах движения "желтых жилетов", вынуждено было пойти на удовлетворение требований протестующих, касающихся роста налогов на топливо и повышения цен.

Премьер-министр Эдуар Филипп выступает в Национальном собрании Франции Фото Рейтер (архив)

По мнению главы французского внешнеполитического ведомства, требуется "новый общественный договор". Под этим во Франции понимается управление страной как республикой с акцентом на свободу и гражданское достоинство, которое осуществляется гражданами.

Впервые идея такого понимания общественного договора была предложена французским философом Жан-Жаком Руссо_._

"Президент должен говорить о новом общественном договоре, о том, как должно распределятся богатство страны в 21-м веке. Социальное государство - это именно государство 21-го века. Его роль и сущность не меняются", - подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан.

Еще в момент избирательной компания полтора года назад политические противники Макрона называли его "президентом богатых", имея в виду его карьеру инвестиционного банкир и круг общения.

Эммануэль Макрон на ступенях Елисейского дворца, официальной резиденции главы Франции Фото Рейтер (архив)

В понедельник вечером Макрон должен будет представить обществу гарантии, что он президент всех французов, вне зависимости от их имущественного ценза.

От него общество ждет не только экономических решений, но и определенных политических шагов, потому что именно от этих мер будет зависеть, радикализуется ли общественное движение "желтых жилетов" дальше, или общество сделает выбор в пользу единства.

По словам одного из парижских координаторов движения "Желтых жилетов" Тьерри Поля Валетта, "требуется принять такие меры, которые бы начали действовать немедленно, поскольку спираль насилия может затянуть нас в гражданское противостояние, а затем и в восстание. Пока это лишь выражение недовольства, пока это еще не бунт".

На 10 утра у президента Макрона назначена встреча с представителями местных органов власти, профсоюзами и другими общественными лидерами. Выходить из кризиса французы будут вместе.



Теперь вы можете следить за новостями Euronews на нашем канале в Telegram.