Эммануэль Макрон: ответ "желтым жилетам"

"Чрезвычайное экономическое положение" объявил во Франции президент республики Эммануэль Макрон, выступив в понедельник с телеобращением к нации в ответ на масштабные акции протеста, получившие название "движение жёлтых жилетов". Ранее в тот же день глава государства встретился с представителями профсоюзов и политических партий, внимательно выслушав всех.

"Я поручаю правительству и парламенту сделать все необходимое, чтобы люди уже с будущего года смогли могли жить лучше на заработанные ими деньги. Минимальная зарплата будет увеличена с начала 2019 года на 100 евро в месяц без каких-либо затрат для работодателей.

Я хочу вернуться к хорошей идее моих предшественников: "Больше работы - больше дохода". Плата за сверхурочные часы не будет облагаться налогом.

Я хочу, чтобы реальные улучшения были ощутимы немедленно. Вот почему я попрошу работодателей - тех, кто сможет - выплатить своим работникам в конце года премию . Эта премия также не будет облагаться ни налогами, ни другими сборами".

При этом президент осудил вспышки насилия, имевшие место в ходе протестных выступлений: "Никакой гнев не оправдывает нападения на полицию и жандармов, повреждения общественных зданий и магазинов".

"Эти (акты) насилия будут пресекаться без снисхождения. Мы все видели, как оппортунисты пытались воспользоватиься искренним возммущением людей в своих целях, и как некоторые политики пытались пошатнуть устои Республики с целью посеять беспорядок и анархию. Свобода заканчивается там, где начинается насилие", - сказал хозяин Елисейского дворца, призвав протестующих к спокойствию и соблюдению порядка.

Движение "жёлтых жилетов" зародилось во Франции в середине ноября, когда власти объявили о намерении поднять центы на горючее, сократить пенсионные выплаты и повысить некоторые налоги. Многие акции протеста вылились в беспорядки, в ходе которых задержаны уже около 4,5 тысяч человек.

Обещания президента уже прокомментировали его политические противники, поддержавшие движение "жёлтых жилетов". Так, лидер крайне-правых Марин Ле Пен написала в своём "Твиттере": "Столкнувшись с противостоянием, Макрон отказывается от некоторых своих налоговых ошибок, и это хорошо, но он отказывается признать, что отвергается сама модель, которую он продвигает".

С левого фланга высказался председатель "Непокорённой Франции" Жан-Люк Меланшон. На своей страничке в "Твиттере" он опубликовал статью, которую начал так: "Президент своё слово сказал. Он полагает, что распределением денег может затушить вспыхнувшее восстание граждан. Теперь слово за протестующими: они должны сказать, подходит ли им это".