Акция протеста учителей в Вильнюсе

На нее собрались чуть больше шести тысяч человек. Цель акции, как говорят ее участники - остановить намеченное на начало этой недели принятие бюджета, в котором не предусмотрено, в частности, повышение зарплат работникам сферы образования.

Сейчас средний размер учительского оклада составляет чуть больше 900 евро в месяц до уплаты налогов. Его протестующие требуют поднять примерно на 20 %.

Чтобы добиться увеличения ассигнований в том числе и на зарплаты, профсоюзы, представляющие учителей, добиваются начала переговоров с правительством. Они же объявили и забастовку.

Правительство заявляет, что эти требования необоснованны, и что в бюджете будущего года и так предусмотрен рост зарплат.

По официальным данным, в столице страны к забастовке присоединились чуть больше тысячи педагогов - это примерно 2, 5% от их общего количества.