Акции "желтых жилетов": российский след?

Генеральный секретариат Франции по обороне и нацбезопасности начал расследование возможного иностранного вмешательства в массовые протесты "желтых жилетов". Как сообщает газета Parisien, ведомство пытается выяснить, не пытались ли другие государства оказывать влияние на французов в соцсетях.

Ранее газета Times написала со ссылкой на компанию New Knowledge, что в сети микроблогов Twitter были обнаружены около 200 аккаунтов, якобы связанных с Москвой. С них каждый день публиковались более 1,5 тысячи сообщений, чтобы "раздуть" протестное движение во Франции.

По данным Times, с этих аккаунтов распространялась дезинформация, в том числе фотографии раненых манифестантов, сделанные во время других акций протеста, чтобы показать жестокость французской полиции. Издание также ссылается на некий источник в британском правительстве, по мнению которого российские СМИ, поддерживаемые властями, стали уделять слишком много внимания последним событиям во Франции.

REUTERS/Stephane Mahe

"Простите, а часовню тоже я развалил?"

"Какие-либо утверждения о возможной причастности РФ являются ни чем иным, как клеветой", - так прокомментировал эти обвинения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что события в Париже являются "исключительно внутренним делом Франции". "Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела никаких стран, в том числе и Франции", - подчеркнул он.

Комментируя звучащие в адрес России обвинения глава Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий вспомнил слова из известного советского фильма: "Сразу приходит на ум незабвенный Шурик из "Кавказской пленницы": "Простите, а часовню тоже я развалил?" Тем более странно слышать подобные реплики из уст французских коллег".

Депутат выразил надежду на то, что заявления о "российском вмешательстве" станут "лишь мелким эпизодом", который не повлияет на отношения между Москвой и Парижем.

REUTERS/Piroschka van de Wouw

"Люди скандируют: "Мы хотим Трампа!"

"Я говорю Дональду Трампу, и президент республики сказал ему то же самое: "Мы не вмешиваемся в американские дебаты, и вы позвольте нам жить своей жизнью", - заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Таким образом министр ответил американскому лидеру на его пост в Twitter, опубликованный два дня назад:

"Парижское соглашение работает не так хорошо даже в самом Париже. Протесты и мятежи по всей Франции. Люди не хотят отдавать из своего кармана огромные суммы денег, большая часть которых идет странам третьего мира (руководство которых вызываем сомнения) под предлогом защиты окружающей среды. Люди скандируют "Мы хотим Трампа!" Люблю Францию".

До этого глава Белого дома написал в своем микроблоге: "Может быть, пришло время положить конец смехотворному и крайне дорогостоящему Парижскому соглашению и вернуть деньги людям, снизив налоги?"

"Правозащитники слепы, глухи и немы"

Прокомментировал происходящее во Франции и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган: "Во многих европейских городах, в том числе в Париже, сложилась напряженная ситуация. Телеканалы, газеты изобилуют картинками горящих автомобилей, разграбленных магазинов, жестоких противостояний полицейских и манифестантов". Турецкий лидер призвал общественность посмотреть на то, как действуют правоохранители тех стран, которые ранее обвиняли турецких полицейских в применении чрезмерной силы".

Позже Эрдоган добавил, что правозащитники, которые много писали об акциях протеста в Турции в 2013 году, закрывают глаза на то, что происходит сейчас во Франции, и обвинил мировые СМИ в необъективном освещении событий в этой стране.

"Макрон – это не моя проблема, это проблема для французского народа", - заявил глава итальянского МВД Маттео Сальвини, выступая на выходных перед своими сторонниками. "Жестокости нет оправдания. Кто "сеет" бедность, тот "пожинает" манифестации. Кто "сеет" лживые обещания, "пожинает" реакцию городских окраин и деревень", - с такими словами обратился к присутствующим итальянский министр.