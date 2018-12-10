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Германия

Германия: железнодорожники провели забастовку

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Германия: железнодорожники провели забастовку

Германия: железнодорожники провели забастовку
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Германия в утренние часы понедельника была охвачена забастовкой железнодорожников. Работники отрасли требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. По всей стране компания Deutsche Bahn приостановила движение поездов дальнего следования. В Берлине не ходили и пригородные электрички.

Это предупредительная забастовка, на которую пошли профсоюзы, недовольные ходом переговоров с Deutsche Bahn.

Ранее железнодорожная компания предложила сотрудникам единовременную выплату в размере 500 евро, а также пообещала повысить зарплаты на 5 % в два этапа. Профсоюзы однако считают эти меры недостаточными и намерены добиться увеличения месячного денежного вознаграждения на 7,5%.

Видеомонтаж • Gabor Acs