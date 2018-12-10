"Дойче бан" и профсоюз возобновили переговоры

В Германии железнодорожный концерн Deutsche Bahn ("Дойче бан") и Профсоюз работников железной дороги и транспорта EVG возобновили переговоры после четырехчасовой забастовки, которая практические парализовала железнодорожное сообщение во всей стране. Профсоюз требует повышения зарплат на 7,5%.

В результате стачки было прекращено или задержано движение примерно 1400 поездов, включая поезда дальнего следования и товарные составы. Последствия прежде всего ощутили на себе жители Баварии, Баден-Вюртемберга и Северного Рейна-Вестфалии.

Вот что говорят пассажиры:

"Я не знаю никого, кому бы недавно повысили зарплату больше, чем на 6%".

"Из-за стачки работы больше, а людей меньше. Приходится отменять смены и планировать их на другое время. Таким путем успеха не добиться".

На дорогах из-за забастовки образовались огромные пробки, утром в понедельник их общая протяженность составляла более 500 километров.