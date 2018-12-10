Токийская прокуратура выдвинула в понедельник обвинения в нарушении финансового законодательства страны бывшему главе франко-японского автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону.
Карлосу Гону предъявлены официальные обвинения
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Карлосу Гону предъявлены официальные обвинения
Следствие полагает, что Гон в течение пяти лет декларировал лишь половину из полученных им от Nissan почти 10 млрд иен (это составляет около 78 млн евро).
Незадекларированные средства должны были быть выплачены Гону в качестве вознаграждения после ухода из корпорации. Но по закону эти будущие доходы все равно необходимо вносить в финансовую декларацию, чего, как сообщается, Гон не делал.
Карлос Гон останется под арестом в камере предварительного заключения токийской тюрьмы до конца текущего года.