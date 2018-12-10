Карлосу Гону предъявлены официальные обвинения

Следствие полагает, что Гон в течение пяти лет декларировал лишь половину из полученных им от Nissan почти 10 млрд иен (это составляет около 78 млн евро).

Незадекларированные средства должны были быть выплачены Гону в качестве вознаграждения после ухода из корпорации. Но по закону эти будущие доходы все равно необходимо вносить в финансовую декларацию, чего, как сообщается, Гон не делал.

Карлос Гон останется под арестом в камере предварительного заключения токийской тюрьмы до конца текущего года.



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