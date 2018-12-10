Мэй отменила голосование по "брекситу" в парламенте - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в Палате общин британского парламента по правительственному соглашению об условиях "брексита". Об этом сообщают СМИ, подчеркивая, что решение глава кабинета приняла после того, как ее предупредили о риске возможного сокрушительного поражения. Голосование должно было состояться 11 декабря.