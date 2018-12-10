Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в Палате общин британского парламента по правительственному соглашению об условиях "брексита". Об этом сообщают СМИ, подчеркивая, что решение глава кабинета приняла после того, как ее предупредили о риске возможного сокрушительного поражения. Голосование должно было состояться 11 декабря.
Мэй отменила голосование по "брекситу" в парламенте - СМИ
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Мэй отменила голосование по "брекситу" в парламенте - СМИ
Сделка по "брекситу", согласованная Лондоном и Брюсселем, считают наблюдатели, могла бы не пройти в парламенте, поскольку крыло евроскептиков в правящей Консервативной партии, а также поддерживающие тори депутаты от североирландской Демократической юнионистской партии выступают против положений документа.