Почему Тереза Мэй отложила голосование по "брекситу"?

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После 18 месяцев переговоров и нескольких недель консультаций Тереза Мэй признала, что она не смогла убедить поддержать соглашение о выходе из Европейского союза как депутатов-однопартийцев, так и многих граждан. Она согласилась с тем, что, если бы голосование состоялось во вторник, значительное большинство депутатов проголосовало бы против. Поэтому она была вынуждена отменить его после консультаций с парламентариями-однопартийцами и членами кабинета.

Проблема сводится к вопросу особого таможенного статуса Северной Ирландии, на котором настаивал ЕС, чтобы не допустить появления пограничного контроля на острове Ираландия после «брексита». Многие консерваторы и североирландские демократические юнионисты, входящие в коалицию, опасались, что этот особый режим станет постоянным, и Великобритания будет не в праве отказать от него в одностороннем порядке.