После 18 месяцев переговоров и нескольких недель консультаций Тереза Мэй признала, что она не смогла убедить поддержать соглашение о выходе из Европейского союза как депутатов-однопартийцев, так и многих граждан. Она согласилась с тем, что, если бы голосование состоялось во вторник, значительное большинство депутатов проголосовало бы против. Поэтому она была вынуждена отменить его после консультаций с парламентариями-однопартийцами и членами кабинета.
Почему Тереза Мэй отложила голосование по "брекситу"?
Почему Тереза Мэй отложила голосование по "брекситу"?
Проблема сводится к вопросу особого таможенного статуса Северной Ирландии, на котором настаивал ЕС, чтобы не допустить появления пограничного контроля на острове Ираландия после «брексита». Многие консерваторы и североирландские демократические юнионисты, входящие в коалицию, опасались, что этот особый режим станет постоянным, и Великобритания будет не в праве отказать от него в одностороннем порядке.
Отложив голосование по соглашению, Тереза Мэй попытается убедить своих европейских коллег немного уступить. Она отправится за этим в Брюссель и, может быть, в Берлин и Париж. Но еще вопрос, добьётся ли она своего. Если нет, это значит, что она просто тянет время, сколько может, но в конечном итоге результаты голосования не изменятся. Если соглашение не изменится принципиально, многие члены парламента не поддержать его и она всё равно проиграет, но только неделей или месяцем позже.