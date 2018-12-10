Великобритания может в одностороннем порядке отказаться от выхода из Евросоюза. Такое решение Европейский суд. Согласно постановлению судей, для этого Лондону не потребуется согласие остальных 27 членов ЕС.
Суд ЕС: Лондон может отказаться от "брексита" в одностороннем порядке
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Суд ЕС: Лондон может отказаться от "брексита" в одностороннем порядке
25 ноября лидеры стран ЕС утвердили соглашение с Великобританией о "брексите" и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того чтобы вступить в силу, это соглашение должно получить одобрение Европарламента и британских законодателей. Палата общин проголосует за или против сделки 11 декабря.
В преддверии голосования в Лондоне прошли марши сторонников и противников "брексита". Сам "брексит" запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.