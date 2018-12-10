Суд ЕС: Лондон может отказаться от "брексита" в одностороннем порядке

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Великобритания может в одностороннем порядке отказаться от выхода из Евросоюза. Такое решение Европейский суд. Согласно постановлению судей, для этого Лондону не потребуется согласие остальных 27 членов ЕС.

25 ноября лидеры стран ЕС утвердили соглашение с Великобританией о "брексите" и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того чтобы вступить в силу, это соглашение должно получить одобрение Европарламента и британских законодателей. Палата общин проголосует за или против сделки 11 декабря.