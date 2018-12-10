Джереми Корбин: "Мой вариант "брексита" не содержал бы ловушек"

Euronews: "Прошло два с половиной года с тех пор, как Британия с небольшим перевесом проголосовала за выход из Европейского союза. Итоги референдума разделили общество, парламент, политиков; на кону - вопросы о том, что и как делать дальше и стоит ли вообще покидать ЕС. Некоторые считают, что подобные сомнения могут привести страну к конституционному кризису, которого здесь не было десятилетия. Мы представляем вам человека, утверждающего, что у него есть решение. Лидер лейбористов, глава британской оппозиции Джереми Корбин - гость нашей программы. Итак, в канун референдума 2016 года вы говорили, что ставите ЕС отметку в 7-7,5 из 10. А сегодня сколько вы поставите Европе?"

Джереми Корбин, лидер лейбористов, глава британской оппозиции: "Это хороший вопрос. Я тогда поставил средний балл, так как критиковал стиль экономического правления Большой Европы, ее подход к проблеме свободного рынка; критиковал действия Европейского центробанка в кризисный период (хотя Великобритания не входит в зону евро). Я также не одобрял политику конкуренции, которая привела, на мой взгляд, к ненужному соперничеству среди некоторых госслужб... Одновременно я многое поддерживаю: принципы "Европы социальной", идею равенства на континенте, обеспечения фундаментальных прав, увеличения прожиточного минимума.... Я также поддерживаю борьбу за расширение прав работников. Сегодня Великобритания ведет переговоры с ЕС. А затем парламенту будет предложено проголосовать по итогам этих переговоров, которые возглавила наш премьер-министр".

Euronews: "Забегая вперед, как вам идея создания армии ЕС или чего-то подобного?"

Джереми Корбин, лидер лейбористов, глава британской оппозиции: "Я не считаю это супер-идеей, поскольку рассматриваю Европу в первую очередь как проводника мира. Войди я в правительство, я бы хотел активно работать со всеми странами Европы - и с теми, кто в ЕС, и с теми, кто в союз не входит... Я бы хотел сообща проводить политику взаимопонимания, диалога, сотрудничества. Я бы сфокусировался на решении правозащитных проблем, которых немало, скажем, на европейской периферии. Я также - за то, чтобы оптимизировать подход к мигрантам и беженцам. Смотрите, какой ужас творится в Ливии, как там относятся к обитателям лагерей беженцев. Их эксплуатируют, унижают. Каждый месяц огромное количество людей - счет идет на сотни ! - гибнет в Средиземном море. На наших плечах лежит ответственность, необходимо отреагировать и принять меры".

Euronews: "Похоже, сегодня вы бы чуть снизили оценку - 6 из 10 для ЕС?"

Джереми Корбин, лидер лейбористов, глава британской оппозиции: "Я бы поставил почти ту же оценку, что и прежде... Европа - это люди, многих я критикую. Одновременно признавая, что в Еврокомиссии есть те, кто на протяжении многих лет усердно трудится, чтобы улучшить социальную справедливость, обеспечить больше инвестиций в самые отсталые регионы. Эти люди пытались и пытаются найти невоенные решения конфликтов. Давайте вспомним войну в Ираке. Европа не была в числе тех, кто голосовал за вооруженные решения. За исключением Великобритании, большинство европейских стран выступали против".

Euronews: "Что касается сделки по "брекситу", мы слышали от ряда европейских лидеров, что предложения Терезы Мэй - не только лучшие из возможных, но, что важно, единственные возможные на данный момент. Вы в частном порядке получали другую информацию по этому проекту? Данные, которые позволили бы изменить сделку?"

Джереми Корбин, лидер лейбористов, глава британской оппозиции: "В частном порядке мне никто ничего не говорил хотя бы потому, что я переговоров по "брекситу" не веду. Со своей стороны я всегда открыто и публично заявлял, что нынешняя сделка неприемлема, так как она …"

Euronews: "Но Европе она годится!"

Джереми Корбин, лидер лейбористов, глава британской оппозиции: "Скажем, это вариант, на котором Европа сошлась с британским премьер-министром. Теперь глава правительства возвращает его в наш парламент. На голосовании во вторник сделку, судя по всему, собираются решительно отклонить. И все потому, что она неприемлема. Сама Мэй не раз говорила, что на референдуме люди проголосовали за возможность вернуть себе контроль над страной. Однако потом им навязали процедуру, в ходе которой стало ясно: уйти без разрешения не удастся. Это не называется "вернуть себе контроль".

Euronews: "То есть если парламент заблокирует проект "брексита", вы считаете, что нужно проводить выборы? С тем, чтобы потом договориться с Европой о более выгодных условиях выхода Великобритании?"

Джереми Корбин, лидер лейбористов, глава британской оппозиции: "Именно.”

Euronews: "Это потребует расширения 50 статьи Лиссабонского договора, ведь время поджимает. Сколько, по-вашему, займет новый раунд переговоров по "брекситу?"

Джереми Корбин, лидер лейбористов, глава британской оппозиции: "В этом случае переговоры начнутся сразу и в заданных нами параметрах".

Euronews: "До конца марта этого не случится".

Джереми Корбин, лидер лейбористов, глава британской оппозиции: "Я бы хотел подробнее поговорить о параметрах переговоров, это важно. Давайте вернёмся к марту 2017 года, когда впервые упомянули 50 статью. В правительстве тогда стали говорить о разного рода торговых сделках, которые они заключат с регионами мира. Лиам Фокс, кажется, упомянул 40 торговых соглашений, подписать которые, по его словам - дело пяти минут. Борис Джонсон, многие другие планировали масштабные коммерческие проекты с США. Так вот, все они предполагали сдачу позиций Лондоном по ряду направлений, в агропищевой отрасли, к примеру. В таком контексте, что должен был видеть ЕС? Он видел, что торопиться идти на уступки не стоит, так как Британия занята сделками с третьими сторонами. Мы бы по такому пути не пошли!"

Euronews: "Но... переговоры по новому варианту "брекиста" займут от полутора до двух лет. Это значит, что в ближайшие годы мы будет жить в режиме 50 статьи, так?"

Джереми Корбин, лидер лейбористов, глава британской оппозиции: "На мой взгляд, лучше подождать и получить в итоге полноценный работающий вариант "брексита", с которым мы получим доступ к торговле, сохраним рабочие места, обеспечим выходцам из ЕС, которые обосновались у нас, необходимые гарантии. Им и их близким, признав огромный вклад этих людей в развитие нашей страны".

Euronews: "Похоже, вы настроены решительно..."

Джереми Корбин, лидер лейбористов, глава британской оппозиции: "Важно понять почему люди проголосовали именно так на референдуме в 2016. Смотрите, они сказали "да" выходу из ЕС в областях, где Британия отставала, где ей не уделялось достаточного внимания - я имею в виду инвестиции, огромную армию низкоквалифицированных работников, большую долю временных рабочих мест на рынке труда, что означает низкие зарплаты и неуверенность в завтрашнем дне. Этими проблемами мало кто интересовался, а они, кстати, типичны для многих стран ЕС".

Euronews: "А в вашем варианте "брексита" будут гарантии свободного перемещения людей, вы можете это гарантировать?"

Джереми Корбин, лидер лейбористов, глава британской оппозиции: "Без перемещения людей не обойтись".

Euronews: "Я говорю о свободном перемещении, как сегодня".

Джереми Корбин, лидер лейбористов, глава британской оппозиции: "Формат изменится... Я уточню. Британия возлагает надежды на приезжих, мигрантов для заполнения вакансий в образовательном, транспортном, сельскохозяйственном секторе, в здравоохранении. В промышленности. Представьте всех крупных производителей, им нужны высококлассные работники, которых можно быстро перемещать между подразделениями. Я имею в виду "Эрабс", "Роллс-Ройс, "БМВ".

Euronews: "Вы можете гарантировать, что в вашей сделке не будет подстраховок типа "бэкстопа"?"

Джереми Корбин, лидер лейбористов, глава британской оппозиции: "В ней точно не будет ловушек, из которых нам не выбраться".

Euronews: “В этом случае это - не "бэкстоп".

Джереми Корбин, лидер лейбористов, глава британской оппозиции: "Именно. Нам предстоит достичь договоренностей с ЕС о таможенном союзе, в его особом формате, чтобы иметь возможность сохранить свой авторитет в экономическом пространстве Европы, а также обеспечить себе достойные торговые обороты".

Euronews: "Мы слышали, что вариант сделки от Терезы Мэй якобы сделает Великобританию беднее по сравнению с уровнем, который она имела, оставаясь в ЕС. Вы можете сказать,что ваш вариант "брексита" не приведет к таким последствиям?"

Джереми Корбин, лидер лейбористов, глава британской оппозиции: "Разумеется, я не хочу, что моя страна беднела. Как я могу выступать за соглашение, которое ослабит мою страну, зачем?"

Euronews: "В этом случае не проще ли остаться в ЕС?"

Джереми Корбин, лидер лейбористов, глава британской оппозиции: "Нас ждёт голосование. Я надеюсь, что предложение правительства будет отклонено. Что это будет значить? А то, что у нас имеется правительство, у которого нет реальной власти, поскольку оно не получает поддержки большинства в Палате Общин. И тогда либо кабинет министров буквально за считанные дни проведет экспресс-переговоры с ЕС, внесет поправки и вернет документ в парламент, либо признает: "Да, мы не можем управлять страной". Во втором случае нам понадобится новое правительство и всеобщие выборы".

Euronews: "Однако и вам будет очень нелегко согласовать с ЕС условия, при которых после выхода Британия станет богаче, чем прежде? Вы говорили..."

Джереми Корбин, лидер лейбористов, глава британской оппозиции: "Я говорил о торговле. Указал на то, что то мы не можем сдавать свои позиции, иметь худшие торговые условия, чем в период членства в ЕС. Я бы хотел, чтобы они, напротив, улучшились. Я бы также хотел, чтобы права работников после "брексита" были расширены по сравнению с текущим моментом.

Euronews: "Поговорим об опции второго референдума...Какова ваша позиция? Что вообще стоит рассматривать - вариант отмены "брекиста", сделку Терезы Мэй,сохранение членства в ЕС? Эти пункты?"

Джереми Корбин, лидер лейбористов, глава британской оппозиции: "Ну, соглашение Терезы Мэй никто на референдум не вынесет, так как оно не пройдет через голосование в парламенте".

Euronews: "Кто может предложить повторный референдум? По идее, инициатива должна исходить от правительства, не так ли?"

Джереми Корбин, лидер лейбористов, глава британской оппозиции: "Проведение референдума невозможно без принятия специального закона. У нас в стране нет положения о референдумах, которое позволяло бы правительству свободно созывать подобные общенациональные голосования... Референдум требует принятия определенного закона, на его подготовку уйдут месяцы".

Euronews: "Вы бы выступали за сохранение членства в ЕС?"

Джереми Корбин, лидер лейбористов, глава британской оппозиции: "Это зависит от типа соглашения с ЕС. Я бы настаивал на проведении переговоров в заданных нами параметрах. Я буду добиваться сохранения тесных партнерских отношений с Евросоюзом, участия Великобритании в таможенном союзе. Я хочу, чтобы и после "брексита" моя страна имела право голоса о происходящем на европейской арене".

Euronews: "Последний вопрос: вы считаете "брексит" ошибкой?"

Джереми Корбин, лидер лейбористов, глава британской оппозиции: "В канун референдума я агитировал за то, чтобы остаться в ЕС. Поскольку вижу, сколько хорошего было сделано Большой Европой. Одновременно я отмечаю ошибки, которые Евросоюз допускает, когда просит страны проводить политику жесткой экономии... В финансово-экономической сфере, в вопросах свободного рынка вообще очень много просчетов. Вот почему я считаю, что ЕС нужны реформы, усиление социальной составляющей. Мы наблюдаем масштабную разницу в уровне жизни между Восточной и Западной Европой. Мы видим неравномерное соблюдение прав на территории ЕС. Я, разумеется, поддерживаю Хартию о фундаментальных правах человека, считаю ее одним из важнейших документов. Я бы хотел видеть сильную социально развитую Европу. Более справедливую!"