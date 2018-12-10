Блок Никола Пашиняна победил на выборах в парламент Армении

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По итогам обработки бюллетеней со всех избирательных участков, блок и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" набрал свыше 70% голосов и прошел в парламент, в парламент также прошли партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения".

Никол Пашинян на избирательном участке Фото Рейтер Бывшая правящая республиканская партия по результатам выборов в парламент не прошла. Она набрала чуть менее 5 % голосов. Еще меньше голосов - у "Дашнакцутюн", она заручилась поддержкой чуть больше 4 % избирателей.