Продажи оружия и военной техники: Россия вышла на второе место

Россия впервые с начала 2000-х годов вышла на второе место в мире по продажам оружия и военной техники. По данным Стокгольмского института проблем мира и конфликтов (СИПРИ), доля продаж оружия российскими компаниями на мировом рынке по итогам 2017 г. достигла 9,5% (более 37 млрд долларов). Таким образом Россия поднялась на второе место среди мировых экспортеров, потеснив Великобританию, которая занимала эту строчку с 2002 г.

В рейтинг попали 10 крупнейших производителей оружия из России. При этом первая российская компания – "Алмаз-Антей" - в общем списке оказалась только на десятом месте. В прошлом году этот концерн увеличил объем продаж на 17% до 8,6 млрд долларов.

"Российские компании значительно нарастили продажи с 2011 года. Это соответствует возросшим расходам России на модернизацию своих вооруженных сил", - подчеркнул старший научный сотрудник СИПРИ Симон Веземан.

Лидерство сохраняют США. На это государство приходится 57% продаж. В списке значатся 42 американские компании. В прошлом году они продали оружия более чем на 226 млрд долларов (вместе все 100 компаний, попавшие в рейтинг, заработали 398 миллиардов).

"Американские компании извлекают выгоду из постоянно растущего спроса на оружие со стороны Минобороны США", - объясняет руководитель программы оружейных и военных расходов СИПРИ Од Флерант.

Возглавляет список Lockheed Martin. За прошлый год эта компания продала военную технику почти на 45 миллиардов долларов, увеличив отрыв от своего ближайшего преследователя - Boeing – до 18 млрд (в 2016 Lockheed Martin заработал на 11 миллиардов больше, чем их главный соперник).