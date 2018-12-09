Борьба за «душу Европы»

Франс Тиммерманс утверждён единым кандидатом от социалистов на пост главы Еврокомиссии. Сейчас голландец занимает пост первого заместителя главы этого органа. Такое решение приняли на съезде Партии европейских социалистов в Лиссабоне.

Левые обещают избирателям перемены, необходимость в которых очевидна — особенно на фоне массовых протестов «жёлтых жилетов» во Франции.

«Насилие — это не выход. Диалог — вот путь вперёд, и мы предлагаем диалог, чтобы гарантировано решить проблемы, которые волнуют людей», — заявил Тиммерманс.

Левые признают, что общеевропейское недовольство вызвано в том числе и многочисленными социальными программами, которые увеличивают налоговое бремя работающих. Но социалисты готовы защищать один из ключевых принципов своей идеологии:

«Налоговая система — это инструмент для распределения богатств, для финансирования социального благополучия, хороших школ и хороших больниц, социальной поддержки — это и есть социальная Европа», — говорит премьер-министр Португалии Антониу кошта.

Социалисты уверены, что для них выборы в Европарламент будут иметь огромное значение — в контексте борьбы за электорат с правыми и популистами.

«Майские выборы, друзья мои, — это не обычные выборы. Это выборы с самой большой ставкой с тех пор, как они вообще появились в 1979 году. Эти выборы касаются самой души Европы», — утверждает Тиммерманс.

Опросы показывают, что шансы левых не высоки. В самом лучшем случае они смогут стать второй по величине фракцией Европарламента. Впрочем, до выборов ещё полгода.