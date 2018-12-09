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Португалия

Борьба за «душу Европы»

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Борьба за «душу Европы»

Борьба за «душу Европы»
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REUTERS/Pedro Nunes
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Франс Тиммерманс утверждён единым кандидатом от социалистов на пост главы Еврокомиссии. Сейчас голландец занимает пост первого заместителя главы этого органа. Такое решение приняли на съезде Партии европейских социалистов в Лиссабоне.

Левые обещают избирателям перемены, необходимость в которых очевидна — особенно на фоне массовых протестов «жёлтых жилетов» во Франции.

«Насилие — это не выход. Диалог — вот путь вперёд, и мы предлагаем диалог, чтобы гарантировано решить проблемы, которые волнуют людей», — заявил Тиммерманс.

Левые признают, что общеевропейское недовольство вызвано в том числе и многочисленными социальными программами, которые увеличивают налоговое бремя работающих. Но социалисты готовы защищать один из ключевых принципов своей идеологии:

«Налоговая система — это инструмент для распределения богатств, для финансирования социального благополучия, хороших школ и хороших больниц, социальной поддержки — это и есть социальная Европа», — говорит премьер-министр Португалии Антониу кошта.

Социалисты уверены, что для них выборы в Европарламент будут иметь огромное значение — в контексте борьбы за электорат с правыми и популистами.

«Майские выборы, друзья мои, — это не обычные выборы. Это выборы с самой большой ставкой с тех пор, как они вообще появились в 1979 году. Эти выборы касаются самой души Европы», — утверждает Тиммерманс.

Опросы показывают, что шансы левых не высоки. В самом лучшем случае они смогут стать второй по величине фракцией Европарламента. Впрочем, до выборов ещё полгода.