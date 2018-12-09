Сальвини: посеешь нищету, пожнешь протесты

До 80 тысяч человек, по данным организаторов, собрались в субботу в Риме, чтобы отметить

"Италия, выше голову!" и "Полгода здравого смысла" - было написано на лозунгах. Митинг начался с минуты молчания в память о погибших в давке в ночь на субботу посетителях дискотеки в местечке Коринальдо.

По последним соцопросам, рейтинг популярности Маттео Сальвини достиг 30 %, тогда как в марте, в момент выборов, составлял 17 %.

"Посмотрите, что мы наблюдаем во Франции, - обратился к собравшимся Сальвини. - Как мы помним, то же самое недавно происходило в Греции. Экономический кризис медленно, но верно затрагивает даже мощную Германию, а также Испанию и другие страны. На этой площади тоже

есть люди в желтых жилетах. Правда, здесь они обеспечивают общественный порядок, тогда как в Париже протестуют. Насилие никогда и ничем нельзя оправдать, но те, кто сеют нищету, пожинают протесты".

Несколькими часами ранее глава МВД посетил место трагедии на Адриатическом побережье Италии. Среди погибших пятеро подростков в возрасте от 14 до 16 лет и мать одной из девушек,

которая сопровождала дочь на концерт рэпера Сфера Эбасты. Комментируя информацию итальянских СМИ о том, что на концерт было продано билетов в 2 раза больше, нежели могла вместить дискотека, Сальвини заявил, что виновные будут найдены и понесут наказание. "Их жадность превратила праздник в трагедию", - добавил он.