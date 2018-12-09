В Турине около 70 тысяч человек приняли участие в демонстрации против строительства скоростной железной дороги Турин — Лион. Среди протестующих как простые туринцы, так и "желтые жилеты" и представители властей французского региона Морьен, через который эта самая часть панъевропейского транспортного коридора должна пройти.
Туринцы против скоростной железной дороги "Турин - Лион"
Туринцы против скоростной железной дороги "Турин - Лион"
"Прежде всего мы хотим, чтобы наши налоги распределялись правильно, на строительство больниц, школ... целесообразные вещи, а не на бесполезную дырку в горе", - говорит одна из демонстрантов.
Движение "No TAV" ("Нет скоростным поездам") было создано еще в 2005 году и выступает против строительства туннеля не только из-за потенциальных экологических проблем, которые могут появиться при его бурении, но и из-за потери прибыли для небольших городов по пути строительства скоростной линии, так как их лишат транзитного туризма.
Теперь к протестному движению присоединились власти Турина, поддерживаемые "Движением 5 звезд". В частности, в демонстрации принял участие вице-мэр города Гвидо Монтанари.
"Я представляю Турин. И мы хотим сказать решительное НЕТ скоростным поездам и НЕТ масштабному бесполезному строительству", - заявил вице-мэр.
Общая стоимость прокладки туннеля оценивают в 25 млрд евро. Рим еще не принял окончательного решения об участии в проекте.