Туринцы против скоростной железной дороги "Турин - Лион"

В Турине около 70 тысяч человек приняли участие в демонстрации против строительства скоростной железной дороги Турин — Лион. Среди протестующих как простые туринцы, так и "желтые жилеты" и представители властей французского региона Морьен, через который эта самая часть панъевропейского транспортного коридора должна пройти.

"Прежде всего мы хотим, чтобы наши налоги распределялись правильно, на строительство больниц, школ... целесообразные вещи, а не на бесполезную дырку в горе", - говорит одна из демонстрантов.

Движение "No TAV" ("Нет скоростным поездам") было создано еще в 2005 году и выступает против строительства туннеля не только из-за потенциальных экологических проблем, которые могут появиться при его бурении, но и из-за потери прибыли для небольших городов по пути строительства скоростной линии, так как их лишат транзитного туризма.