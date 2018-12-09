Соглашение по "брекситу": голосовать нельзя отложить

Министр Великобритании по вопросам "брексита" Стивен Баркли опроверг сообщения о том, что голосование по сделке в парламенте, намеченное на вторник 11 декабря, может быть отложено.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что Тереза Мэй может отложить парламентское голосование по соглашению по "брекситу", чтобы потребовать от властей Евросоюза более выгодных условий сделки.

"Риск для тех, кто предлагает просто вернуться к переговорам и обновить сделку заключается в том, что это будет улица с односторонним движением, она нам не нужна. Франция, Испания и другие страны отвернутся от нас, если мы попытаемся возобновить переговоры и попросим большего", - заявил Баркли в эфире канала BBC.

На обратном настаивает бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон, которого считают одним из главных конкурентов Мэй в борьбе за премьерский пост.

"Если премьер-министр сможет вернуться в Брюссель на этой или следующей неделе и сказать, что, к сожалению, решение по ирландскому "бэкстопу", который вы придумали, крайне непопулярно не только в стране, но и в Палате общин, то в ЕС к ней прислушаются", - заявил в эфире того же BBC Джонсон.

В воскресенье на улицы Лондона вышли тысячи сторонников "брексита", требующие улучшения условий следки с Брюсселем.

"Наше собственное правительство вернуло так называемую сделку по "брекситу", которая свяжет нас еще больше с ЕС и мы при этом теряем лицо. А это совсем не тот "брексит", который мы себе представляем", - говорит одна их манифестантов.

Ярым противником выхода Великобритании из ЕС выступает "Зелёная партия", которая была инициатором сбора петиции за проведение повторного референдума по "брекситу"

"То, что мы пытаемся донести до Терезы Мэй, ясно как день. Нам не нужно ваше видение или ограниченная маленькая Великобритания с закрытыми границами и туманным будущим", - заявила лидер партии Кэролайн Лукас.

Эксперты полагают, что преимущество противников сделки при голосовании может быть столь значительным, что это может привести к падению нынешнего правительства тори.