Трамп меняет главу аппарата Белого дома

Президент США принял решение сменить главу аппарата Белого дома. Джон Келли, занимавший этот пост с июля 2017 года, покинет его в конце года.

Об этом сам Трамп объявил в субботу перед отъездом на футбольный матч между представителями армии и флота в Филадельфии.

Эта отставка означает конец иногда довольно напряженным отношениям между Трампом и генералом морской пехоты.

"Джон Келли покинет пост в конце года. Я очень ценю проделанную им работу в администрации", - заявил Дональд Трамп.

Келли уже нашли замену. Новым главой аппарата Белого дома станет Ник Айерс, занимающий аналогичный пост в администрации вице-президента США Майка Пенса.

Согласно данным канала NBC, 36-летний Айерс согласился на смену должности.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет, чтобы Айерс занял пост на ближайшие два года, но тот не мог дать подобного обещания по семейным обстоятельствам.

Айерс станет уже третьим главой аппарата Белого дома за последние два года.