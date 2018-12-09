«Катастрофа для экономики»

На Елисейских полях отмывают стены, меняют разбитые стёкла, подметают осколки. После очередной массовой манифестации «жёлтых жилетов» хозяева заведений готовы вновь принимать посетителей. Но щиты и доски для витрин далеко не убирают. Французская столица уже не первые выходные переходит на осадное положение, и предприниматели не уверены, что всё закончится прямо сейчас:

«Мы понимаем цели движения „жёлтых жилетов“, но это уже невозможно. Уже третьи выходные подряд магазины вынуждены закрываться, всё громят, а мы вынуждены платить за это. Каждую неделю всё начинается снова. Все попросту несут убытки».

Министр экономики Брюно ле Мэр назвал произошедшее катастрофой для торговли. Он лично оценивает ущерб, нанесённый центру столицы:

«Насилие должно быть остановлено, это абсолютно недопустимо. Диалог, любые обсуждение происходящего невозможно до тех пор, пока общественный порядок не будет восстановлен».

Многие магазины и кафе пока так и не открылись, закрыт доступ и к туристическим достопримечательностям. Триумфальную арку, например, отмывают от граффити ещё недельной давности.

Министру показывают и фотографии разграбленных заведений. Это не случайная граната со слезоточивым газом: «под шумок» в Париже и других городах грабили магазины электроники, спорттоваров и одежды, вскрывали банкоматы.

Предприниматели требуют у правительства защиты от мародёров — и компенсации ущерба.

Ещё накануне федерация розничной торговли оценила прямые и косвенные убытки за всё время выступлений «жёлтых жилетов» в миллиард евро. В мэрии Парижа ущерб от этой субботы пока подсчитывают, а прошлая обошлась городу в три-четыре миллиона.