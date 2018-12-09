Карлос Гон ждет решения своей участи

Прокуратура Токио готовится выдвинуть официальные обвинения экс-главе альянса Nissan-Renault-Mitsubishi Карлосу Гону, бывшему члену совета директоров Грегу Келли, а также самой корпорации Nissan как юридическому лицу, сообщают японские СМИ.

Ожидается, что рассмотрение дела начнется в понедельник, после окончания срока содержания Гона под стражей. Он был арестован в Токио 19 ноября, ему вменяется в вину сокрытие в течение пяти лет части доходов на сумму в 5 млрд иен (или 38 млн евро).

По данным СМИ, прокуратура предъявит обвинения Nissan, считая, что ответственность за случившееся та несет, поскольку как юридическое лицо передала соответствующие отчеты японским органам по ценным бумагам.

В самом же концерне Nissan думают над тем, как лишить Карлоса Гона возможности попасть в принадлежащую ему квартиру в Рио-де-Жанейро. Руководство японского автопроизводителя опасается, что, добравшись до нее, Гон сможет уничтожить важные улики.

Ранее бразильский суд постановил, что Гон может получить доступ к квартире в районе Копакабана, но Nissan заявил в воскресенье, будет ходатайствовать об отмене решения в вышестоящей инстанции.

Впрочем, не исключено, что Карлосу Гону в очередной раз будет продлено содержание под стражей. Сам он факты финансовых нарушений отрицает.