Предрождественская забастовка

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Рождественские праздники в Германии могут омрачить проблемы с железнодорожным сообщением: в понедельник забастовку объявил крупнейший профсоюз железнодорожников. Его переговоры с руководством Дойче Бан о повышении зарплаты были сорваны.

Представители профсоюза сообщили, что стачка продлится как минимум до полудня, но предупредили о возможности новых подобных акций в ближайшие дни.