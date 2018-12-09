Рождественские праздники в Германии могут омрачить проблемы с железнодорожным сообщением: в понедельник забастовку объявил крупнейший профсоюз железнодорожников. Его переговоры с руководством Дойче Бан о повышении зарплаты были сорваны.
Предрождественская забастовка
Сейчас воспроизводится:
Предрождественская забастовка
Представители профсоюза сообщили, что стачка продлится как минимум до полудня, но предупредили о возможности новых подобных акций в ближайшие дни.
В ходе переговоров железнодорожная компания предложила единовременную выплату в размере 500 евро, а также обещала повысить зарплаты на 5,1% в два этапа, увеличить свой вклад в пенсионную схему на 1,1% и добавить сотрудникам выходных дней. Профсоюзы считают эти меры недостаточными.